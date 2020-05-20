Порошенко заявил о подделке записей его разговоров с Байденом

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Экс-президент Украины, депутат Верховной рады и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал записи его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри подделкой и масштабной спецоперацией "пятой колонны" против Украины, которая через втягивание в предвыборную борьбу в Америке пытается подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами. Об этом говорится в заявлении Порошенко, которое в среду распространила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Джо Байден - друг и союзник Украины. Мы должны быть благодарны ему за ту роль, которую он сыграл как вице-президент в администрации [Барака] Обамы. Мы не вмешивались в кампанию 2016 года. После нее, несмотря на противодействие Москвы, не допустили паузы в отношениях, наладили диалог с новой администрацией. Президенту [Дональду]Трампу мы тоже благодарны и за комплексы Javelin, и за санкции, и в том числе за "Северный поток - 2" и другие примеры солидарности с Украиной", - отметил Порошенко.

Он считает, что "пророссийские провокаторы стремятся оставить Украину один на один с Кремлем и даже не маскируются". "Обеспечение двухпартийной поддержки было основой моей стратегии в отношениях с США. Разрушить такую поддержку на фоне непредсказуемого результата выборов означает существенно ослабить Украину в нашем противодействии более сильному врагу. Главными информационными спонсорами провокации стали три пророссийских канала, а также медиаресурсы олигарха, который находится под следствием Федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов США. Геополитическую программу [бизнесмен Игорь] Коломойский обнародовал в The New York Times несколько месяцев назад: отказаться от ориентации на Запад и вернуться в Москву", - подчеркнул Порошенко.

К "спецоперации" причастен офис Зеленского

При этом политик заявил, что сегодняшняя пресс-конференция президента Владимира Зеленского породила обоснованные подозрения, что к этой спецоперации причастен офис нынешнего главы государства.

"Аудиофайлы, которые 19 мая демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского (внефракционный депутат Рады Андрей Деркач - прим. ТАСС) в Москве, - сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в офисе действующего президента. Служба безопасности Украины должна расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно? Потому что все это вылилось в спецоперации против стратегических отношений Украины с Америкой, ключевым нашим партнером, способным сдерживать Россию", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, Украина еще до коронавируса выпала из приоритетов мировых держав. "Сформулированный нами принцип "ничего об Украине без Украины", которого ранее придерживались все наши партнеры, теперь нарушается. Интеграция в ЕС и НАТО остается только на бумаге. Все эти изменения на руку только России. Как и новая атака на стратегическое партнерство между Украиной и США", - отметил экс-президент, выразив надежду, что Зеленский "поймет эти очевидные вещи".

19 мая Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко. Эти записи, по словам Деркача, переданы в офис генерального прокурора для расследования факта возможной госизмены со стороны бывшего главы украинского государства.