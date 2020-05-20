Меркель ушла от ответа на вопрос, готова ли она на очную встречу лидеров G7 в США

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не стала отвечать на вопрос, готова ли она поехать на саммит "семерки" в США, если ей поступит такое приглашение. Об этом она заявила в среду в Берлине после видеоконференции с главами международных организаций.

"В какой бы форме "семерка" ни состоялась, в формате видеоконференции или в другом, то на такой встрече я бы выступала за принципы мультилатерализма", - сказала она. В ответ на вторую просьбу уточнить, поедет ли она в США, если будет приглашение, канцлер добавила, что предпочитает пока подождать. "Я осознанно выбрала слова (когда отвечала в первый раз - прим. ТАСС)", - отметила Меркель.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность провести встречу лидеров Группы семи в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде, несмотря на пандемию заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

20 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции. Резиденция американских президентов Кэмп-Дэвид находится в 100 км к северо-западу от Вашингтона.