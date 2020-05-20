Трамп продлил действие указа о защите нефтяных компаний США в Ираке

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продлил в среду еще на один год действие изданного в 2003 году указа, вводящего режим чрезвычайного положения для защиты американских нефтяных компаний, работающих в Ираке. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Препятствия для последовательной реконструкции Ирака, восстановления и поддержания мира и безопасности в стране, а также развития политических, административных и экономических институтов в Ираке продолжают представлять особую и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в документе. В нем отмечается, что действие указа продлевается еще на один год.

Указ был подписан экс-президентом США Джорджем Бушем - младшим в мае 2003 года. Целью введения чрезвычайного положения было обеспечение юридической защиты интересов американских компаний, действующих в нефтяном секторе экономики Ирака. Кроме того, особые условия были созданы для учрежденного ООН и подконтрольного Вашингтону Фонда восстановления Ирака.

Вторжение в Ирак с целью свержения Саддама Хусейна США предприняли в марте 2003 года. Буш-младший обосновал это наличием у Хусейна оружия массового уничтожения, что так и не нашло впоследствии подтверждения, и оказываемым Ираком содействием террористическим группировкам, в частности "Аль-Каиде" (запрещена в РФ), которая организовала теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.