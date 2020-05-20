Прокуратура международного трибунала запросила перевод Фелисьена Кабуги в Гаагу

ГААГА, 20 мая. /ТАСС/. Прокуратура Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) запросила перевод в Гаагу одного из главных организаторов геноцида в Руанде в 1994 году Фелисьена Кабуги, задержанного несколько дней назад во Франции. Об этом сообщил в среду агентству Reuters прокурор Серж Браммерц.

По его словам, Кабуга сначала может быть доставлен в тюрьму ООН в Гааге в связи с введенными из-за пандемии коронавируса ограничениями на передвижение. "Определенно, это вариант", - подчеркнул прокурор, говоря о первой фразе юридических процедур (которая, в частности, предусматривает первичную явку и установление личности обвиняемого). Однако вслед за этим Кабуга все равно должен быть направлен в Арушу (Танзания), где будет организован судебный процесс.

В среду один из главных организаторов геноцида в Руанде, скрывавшийся от правосудия более 25 лет, предстал перед французскими судьями. Его адвокаты потребовали проведение судебного процесса во Франции, обратив внимание на то, что подзащитный является пожилым и больным человеком. Французская прокуратура настаивает на его выдаче МОМУТ.

Геноцид в Руанде в 1994 году стал следствием прихода к власти временного правительства, состоящего в основном из представителей народности хуту. Он был направлен против этнического меньшинства тутси, а также против тех представителей народа хуту, которые придерживались умеренных политических взглядов. Менее чем за год в столкновениях между племенами хуту и тутси, по данным ООН, погибли около 800 тыс. человек.

В 1994 году в Танзании под эгидой ООН для уголовного преследования лиц, ответственных за преступления на территории Руанды, был создан Международный трибунал по Руанде (МТР), который просуществовал до 31 декабря 2015 года. За время работы трибунал рассмотрел дела 93 обвиняемых, в числе которых были государственные и политические деятели, офицеры силовых структур, религиозные и общественные лидеры. МОМУТ был создан в 2010 году по решению Совета Безопасности ООН для завершения работы, начатой МТР и Международным трибуналом по бывшей Югославии (закрылся 31 декабря 2017 года). Имеет два отделения - в Гааге (Нидерланды) и Аруше (Танзания).