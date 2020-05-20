Суд Киева обязал офис генпрокурора начать расследование в отношении Байдена

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк обязал офис генерального прокурора Украины начать досудебное расследование по факту возможного вмешательства в работу бывшего генпрокурора страны Виктора Шокина. Определение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Решение было принято по жалобе адвоката Александра Телешецкого, представляющего интересы Шокина, на "бездеятельность офиса генпрокурора". Кроме того, как пишет издание "Гордон", Вовк постановил, чтобы в производстве было указано, что во вмешательстве в деятельность Шокина подозревается бывший вице-президент США Джо Байден, а не неустановленный гражданин США.

Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года. С 2017 года он пытается восстановиться в должности, утверждая, что его увольнение было незаконным и что по закону "у него еще два года и четыре месяца полномочий".

В январе 2018 года Байден рассказал, что в обмен на кредитные гарантии от США требовал от президента Петра Порошенко уволить Шокина. "И тот был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", - отметил Байден на одном из телеканалов. В связи с этим признанием Шокин заявил, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

Записи разговора Порошенко и Байдена

19 мая внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с Байденом и экс-госсекретарем Джоном Керри. На одной из записей разговора Порошенко и Керри, состоявшегося якобы 3 декабря 2015 года, американский чиновник призывает украинского президента "рассмотреть возможность решения проблемы с заменой генпрокурора Шокина". Керри также указывает на то, что этот вопрос беспокоит вице-президента Байдена. Записи содержат также и другие сведения, которые говорят о вмешательстве американских политиков в дела Украины. В частности, Байден советует как можно скорее провести национализацию Приватбанка, пока в США не пришел к власти Дональд Трамп. Порошенко также отчитывается о повышении тарифов для населения, реформировании госпредприятий.

Деркач заявил, что одной из тем разговоров, которые состоялись якобы в конце 2015 года и в 2016 году, является предоставление американской стороной "$1 млрд в обмен на сохранение схем работы украинской компании Burisma", которую связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером.

Деркач, комментируя опубликованные записи, подчеркнул, что они содержат основания для обвинения Порошенко в госизмене. По его словам, он передал эти записи в офис генерального прокурора для расследования факта возможной госизмены со стороны бывшего главы украинского государства.

"Украинский след" в американской политике

Скандал с увольнением Шокина и ролью в ней Байдена в США использовали республиканцы во время процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, указывая на якобы незаконную деятельность бывшего вице-президента. Причиной запуска процедуры импичмента в Конгрессе стала история с Хантером Байденом, который работал в совете директоров Burisma. После смены власти на Украине в 2014 году Генпрокуратура Украины расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "Злоупотребление служебным положением", а также "Препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Сейчас активизация дел против Байдена также выгодна Трампу: бывший вице-президент и нынешний президент США - главные соперники на выборах главы государства, которые должны состояться в ноябре 2020 года.