Франция и Германия начали работы над созданием нового совместного танка

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Консорциум французских и немецких оборонных компаний приступил к работе над созданием совместного основного боевого танка (ОБТ) MGCS (Main Ground Combat System), предназначенного для вооружения армий двух стран. Об этом в среду сообщила германская компания Rheinmetall, являющаяся участником данной рабочей группы.

"Компании Krauss-Maffei Wegmann (Германия), Nexter systems (Франция) и Rheinmetall сформировали рабочую группу [по созданию MGCS] в декабре 2019 года. Участники подписали с Федеральным управлением бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и эксплуатационной поддержке (BAAINBw), выступавшим от имени Германии и Франции, контракт на первую часть работ по определению системной архитектуры нового образца", - проинформировали в Rheinmetall, не уточнив сумму сделки. Данный контракт является "выстрелом стартового пистолета для промышленности к началу выполнения этапа по созданию демонстратора MGCS", отметили в компании.

В рамках вышеупомянутого соглашения предполагается соотнести окончательную концепцию MGCS с ранее сделанными наработками, проанализировать различные детали программы и предложить общую кросс-платформенную архитектуру. Участники рабочей группы оценят аспекты различных концепций, в том числе техническую вероятность выполнения работ в установленный срок, возможность выполнения технических требований двух армий и совместимость нового образца с национальными системами вооружения (SCORPION у Франции и D-LBO у Германии, соответственно), отметили в Rheinmetall.

Стоимость работ в рамках вышеупомянутого контракта разделена поровну между Германией и Францией. Первая фаза работ по созданию архитектуры нового танка продлится 18 месяцев, подчеркнули в Rheinmetall.

Предполагается, что программа MGCS будет выполняться "под немецким политическим руководством", отметили в компании. Предполагается, что замена немецких танков Leopard 2 и французских Leclerc на новый единый образец начнется в 2035 году.

Первые итоги работ Франции и Германии по созданию единого ОБТ были показаны на международной выставке вооружений Eurosatory 2018 - тогда две страны опытный образец танка EMBT (Euro Main Battle Tank), комбинировавшего башню Leclerc и шасси Leopard 2.