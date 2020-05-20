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СМИ: спецслужбы Ирака объявили о поимке возможного преемника ликвидированного главаря ИГ

КАИР, 20 мая. /ТАСС/. Спецслужбы Ирака объявили в среду о поимке возможного преемника ликвидированного Соединенными Штатами главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил иракский телеканал Alsumaria.

"Сегодня был арестован террорист Абдель Насер Кардаш, который являлся претендентом на смену преступнику аль-Багдади, - приводит телеканал заявление иракской разведки. - Арест был произведен на основании достоверной информации".

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