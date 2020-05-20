СМИ: Россия предложила организовать в Женеве встречу представителей США и Палестины

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Россия выступила с предложением организовать в Женеве встречу представителей США и Палестины при участии других сторон "Ближневосточного квартета" (кроме РФ и США входят также ООН и ЕС) и ряда региональных государств. С таким утверждением выступил в среду новостной портал Axios со ссылкой на неназванных западных дипломатов, которых Москва посвятила в свою мирную инициативу. Речь, по его версии, может идти о ближайших неделях.

"Переговоры между США и Палестиной позволят избежать эскалации "на земле" в связи с планами Израиля аннексировать часть [палестинских] территорий на Западном берегу реки Иордан. По данным дипломатических источников, ООН и ЕС поддерживают российскую инициативу и рассматривают ее как возможность запуска нового политического процесса, который затормозит или остановит планы Израиля по аннексии", - утверждает издание.

Согласно мнению одного из западных дипломатов, которое приводит Axios, единственный путь остановить аннексию - перезапустить диалог между Палестиной и США. "Россия предлагает провести встречу в Женеве при участии других сторон "квартета" (ООН и ЕС - прим. ТАСС), а также таких арабских государств, как Египет, Иордания, ОАЭ и Саудовская Аравия, - говорится в публикации. - Остается неясным, будет ли приглашен Израиль на переговоры или на отдельную встречу". По утверждению портала, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов обсуждал это с помощником президента США, спецпредставителем по вопросам международных переговоров Ави Берковицем и чиновниками Совета национальной безопасности США.

Представители США и Палестины пока не дали финального ответа на российское предложение.

Отношения Израиля и Палестины

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США, включая соглашения в сфере безопасности. 17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в пользу еврейских поселений.

Ранее в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что Россия выступает за проведение встречи "Ближневосточного квартета" и призывает Палестину и Израиль избегать любых односторонних шагов, которые угрожают двугосударственному решению. Дипломат сообщил, что Россия готова "работать с ключевыми региональными странами и провести встречу "квартета" с их участием".