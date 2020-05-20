Хаменеи заявил, что Иран поддержит любую силу, выступающую против сионизма

ТЕГЕРАН, 20 мая. /ТАСС/. Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран будет поддерживать любую силу, которая борется с сионизмом.

"Мы будем поддерживать и помогать любой стране или группе, которая противостоит и борется с сионизмом. И мы не стесняемся это говорить", - написал он в среду на своей странице в Twitter.

В понедельник Меджлис (парламент) Ирана проголосовал за законопроект о противодействии Израилю. Новый закон запрещает транзит израильских товаров через территорию Ирана. При этом иранские власти обязаны оказывать помощь другим народам и государствам для "освобождения" Иерусалима.