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Хаменеи заявил, что Иран поддержит любую силу, выступающую против сионизма

Ранее парламент Ирана проголосовал за законопроект о противодействии Израилю

ТЕГЕРАН, 20 мая. /ТАСС/. Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран будет поддерживать любую силу, которая борется с сионизмом.

"Мы будем поддерживать и помогать любой стране или группе, которая противостоит и борется с сионизмом. И мы не стесняемся это говорить", - написал он в среду на своей странице в Twitter.

В понедельник Меджлис (парламент) Ирана проголосовал за законопроект о противодействии Израилю. Новый закон запрещает транзит израильских товаров через территорию Ирана. При этом иранские власти обязаны оказывать помощь другим народам и государствам для "освобождения" Иерусалима.

Теги
ИранХаменеи, АлиИзраиль
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