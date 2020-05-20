США обеспокоены сотрудничеством России и Индии в сфере ПВО

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. США обеспокоены взаимодействием Индии и России в военно-технической сфере, в первую очередь в том, что касается закупок систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявила в среду исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс в ходе телеконференции, организованной американской неправительственной организацией "Атлантический совет".

Ей был задан вопрос о том, могут ли быть применены меры в рамках действующего в США закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) в случае приобретения Индией систем ПВО российского производства. "CAATSA является внешнеполитическим приоритетом для Конгресса США", - указала она, при этом отметив, что в Конгрессе "сохраняется серьезная озабоченность" по поводу того, что Россия получит прибыль от этих военных поставок.

"Вопрос о CAATSA не снят, но, думаю, основное внимание следует уделить вопросу о том, что США используют системы высочайшего технологического уровня, и встает вопрос о том, какие системы индийская сторона захочет использовать в будущем и каким образом они эти системы будут взаимодействовать между собой", - добавила Уэллс. "Тут не удастся сочетать и комбинировать, - подчеркнула она. - В какой-то момент Индии придется делать стратегический выбор технологий и платформ, а мы предлагаем наилучшие технологии и платформы".

В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 стоимостью более $5 млрд. Завершение поставок пятого полкового комплекта ЗРС С-400 планируется в первой половине 2025 года.