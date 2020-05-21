СМИ: суд США закрыл демократам доступ к документам большого жюри по докладу Мюллера

ТАСС, 21 мая. Верховный суд США в среду отклонил запрос конгрессменов-демократов о немедленном предоставлении доступа к закрытым материалам о заседании большого жюри по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американский избирательный процесс в 2016 году. Об этом сообщила газета The Hill.

По ее данным, суд удовлетворил запрос администрации президента США Дональда Трампа о блокировке решения апелляционного суда столичного округа Колумбия, который разрешил конгрессменам-демократам получить доступ к закрытым материалам доклада. Теперь администрация Трампа может подать апелляцию на решение апелляционного суда Вашингтона, вердикт по которой не будет вынесен до проведения президентских выборов в США 3 ноября 2020 года.

Апелляционный суд Вашингтона в марте обязал Минюст предоставить демократам в Конгрессе закрытые сведения из доклада Мюллера. Речь идет о конфиденциальной информации о заседаниях жюри присяжных, которую ранее требовал глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) в связи с проводившимся законодателями расследованием в отношении президента страны Дональда Трампа. Раскрытие такой информации, согласно американским законам, возможно лишь в особых случаях, однако юристы Минюста настаивали на том, что эти исключения не применимы к процессу импичмента президента. Демократы в свою очередь отсылали к прецеденту, когда аналогичная информация была раскрыта в ходе расследования в отношении президента Ричарда Никсона.

Иск в суд по этому поводу законодатели подали еще до официального начала процесса импичмента Трампа по обвинению в попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. До этого демократы фокусировали свое внимание на утверждениях о попытках хозяина Белого дома препятствовать расследованию Мюллера. Именно для подкрепления этих обвинений им и нужны были закрытые материалы доклада.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.