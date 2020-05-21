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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил, что планирует прекратить принимать гидроксихлорохин

Ранее глава Белого дома признался, что регулярно принимает этот препарат для профилактики коронавируса

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что планирует "через день или два" прекратить принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин (плаквенил). Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

В понедельник глава Белого дома признался, что регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. Многие специалисты в США считают, что эффективность гидроксихлорохина при борьбе с коронавирусом не доказана, а сам препарат может причинить серьезный вред организму.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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