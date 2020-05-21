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Выборы президента США - 2020

Трамп считает, что ему не понадобится приостанавливать финансирование штата Мичиган

Ранее он заявил о возможной приостановке финансирования штатов Мичиган и Невада, если их власти не прекратят попытки организовать голосование на предстоящих выборах в США по почте

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что ему не придется реализовывать свое предупреждение властям штата Мичиган о приостановке финансирования из-за планов местных властей провести по почте голосование на выборах.

"Мы очень скоро выясним, есть ли в этом необходимость [в приостановке финансирования]. Но я не думаю, что это потребуется", - сказал Трамп в среду, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Голосование по почте - очень опасное дело, это предмет огромного мошенничества", - полагает президент. Он сообщил, что провел телефонный разговор с губернатором Мичигана Гретхен Уитмер и намерен посетить штат в подходящее время.

Трамп в среду заявил, что может приостановить федеральное финансирование штатов Мичиган и Невада, если их власти не прекратят попытки в связи с распространением коронавируса организовать голосование на предстоящих выборах в США по почте. 59-е выборы президента страны намечены на 3 ноября этого года.

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СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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