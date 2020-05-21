СМИ: прокурор Токио подаст в отставку из-за скандала с игрой в маджонг

ТОКИО, 21 мая. /ТАСС/. Глава прокуратуры Токио Хирому Курокава принял решение подать в отставку на фоне скандала с игрой в азартные игры на деньги в период действия общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

Курокава 1 и 13 мая посещал квартиру журналиста газеты Sankei в Токио, где они играли в маджонг на деньги. Также в игре участвовал корреспондент газеты Asahi. Каждый раз прокурора отвозили домой на арендованном автомобиле. Информацию об этом опубликовал еженедельник Shukan Bunshun.

В результате поведение токийского прокурора вызвало острую критику со стороны общественности и оппозиционных партий. Отмечается, что особое недовольство вызвал тот факт, что 63-летний Курокава имеет близкие связи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Он сохранил должность прокурора, несмотря на то, что, согласно законодательству, в этом возрасте необходимо оставить свой пост. Газета Mainichi отмечает, что это могло быть связано с тем, что летом в Японии должен был смениться генеральный прокурор, и Курокава был главным кандидатом на освобождающееся место.