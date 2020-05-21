Власти США одобрили продажу Тайваню 18 торпед MK-48 на сумму $180 млн

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню 18 торпед MK-48 Mod6 AT и сопутствующего оборудования к ним, общая сумма сделки оценивается в $180 млн. Об этом сообщило в среду Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВC США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

"Предполагаемая продажа служит национальным и экономическим интересам США, а также интересам в области безопасности, поскольку содействует продолжающимся усилиям получателя в области модернизации своих вооруженных сил и поддержания надежного оборонного потенциала", - говорится в сообщении. Как отмечает DSCA, благодаря этой сделке Тайвань будет использовать свои усовершенствованные возможности "в качестве средства сдерживания региональных угроз и укрепления обороны".

Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на изучение этих военных контрактов и их возможное блокирование.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая. МИД КНР ранее заявлял, что выступает против любых поставок американских вооружений и военной техники Тайваню.