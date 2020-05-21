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Мадуро заявил, что президент Колумбии "приказал заразить Венесуэлу коронавирусом"

По его словам, вернувшимся в страну венесуэльцам колумбийцы дарили "сумки с кексами"

БОГОТА, 21 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего колумбийского коллегу Ивана Дуке в попытке заразить Боливарианскую Республику коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал в среду во время выступления в Каракасе.

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"Сегодня вирус был зафиксирован у 67 венесуэльцев, вернувшихся из Колумбии и Бразилии. <...> Они въезжают в страну и заражают ее, как этого хочет [президент Колумбии] Иван Дуке. Он приказал сделать все возможное, чтобы заразить Венесуэлу", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

По его словам, вернувшимся в страну венесуэльцам колумбийцы дарили "сумки с кексами". "Они говорят, что выехали здоровыми из Кали, Боготы, Медельина, что они ни с кем не общались, только со своими венесуэльскими семьями, поэтому они предполагают, что их заразили в автобусах", - отметил Мадуро.

Венесуэльское правительство проинформировало о двух первых случаях заражения коронавирусом в стране 13 марта, в тот же день был введен в действие режим чрезвычайного положения. 17 марта Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории республики. По состоянию на 20 мая, в Венесуэле зафиксировано 824 случая заражения, 10 человек умерли.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеДуке, ИванПандемия коронавируса нового типа
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