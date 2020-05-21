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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Гаити продлили режим ЧП на два месяца

Жителей страны обязали носить защитные маски

ГАВАНА, 21 мая. /ТАСС/. Руководство Гаити приняло решение продлить на два месяца действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в среду сообщил президент республики Жовенель Моиз.

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"Правительство решило продлить чрезвычайное положение в области здравоохранения на два месяца и сделать обязательным ношение масок в общественных местах под угрозой санкций", - написал политик в Twitter.

Власти беднейшего государства Западного полушария во второй половине марта ввели на всей его территории ЧП, которое предполагает закрытие воздушных, сухопутных и морских границ, а также школ, университетов, церквей и действие комендантского часа. На настоящий момент Министерство здравоохранения Гаити зафиксировало в стране 596 случаев заражения коронавирусом, 22 человека умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли.

Теги
ГаитиМоиз, ЖовенельПандемия коронавируса нового типа
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