Власти Гаити продлили режим ЧП на два месяца

ГАВАНА, 21 мая. /ТАСС/. Руководство Гаити приняло решение продлить на два месяца действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в среду сообщил президент республики Жовенель Моиз.

"Правительство решило продлить чрезвычайное положение в области здравоохранения на два месяца и сделать обязательным ношение масок в общественных местах под угрозой санкций", - написал политик в Twitter.

Власти беднейшего государства Западного полушария во второй половине марта ввели на всей его территории ЧП, которое предполагает закрытие воздушных, сухопутных и морских границ, а также школ, университетов, церквей и действие комендантского часа. На настоящий момент Министерство здравоохранения Гаити зафиксировало в стране 596 случаев заражения коронавирусом, 22 человека умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли.