СМИ: Япония подготовит запрос на выдачу арестованных в США обвиняемых по делу Гона

ТОКИО, 21 мая. /ТАСС/. Японская сторона подготовит запрос на выдачу арестованных в США двух человек, которых обвиняют в том, что они помогли бывшему главе автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону бежать из Японии. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo .

"Мы готовимся к тому, чтобы направить запрос на выдачу", - приводит агентство заявление представителя прокуратуры Токио.

Как ранее сообщило агентство Reuters, в США арестованы Майкл Тейлор и его сын Питер. Майкл Тейлор ранее служил в Армии США в специальном подразделении, известном как зеленые береты. Ожидается, что они предстанут перед федеральным судьей в Массачусетсе по видеосвязи. Между Японией и США действует соглашение об экстрадиции.

30 января прокуратура Токио получила ордера на арест Майкла Тейлора и его помощника Джорджа Зайека. После службы в США Тейлор создал фирму, занятую в сфере безопасности. Карлос Гон встретился с этими людьми в одной из токийских гостиниц после своего побега из-под домашнего ареста.

Далее в международном аэропорту экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный бизнес-джет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан, где он сейчас и находится.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более 80 млн долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены и другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.