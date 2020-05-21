Мужчину, планировавшего теракт в Мельбурне, осудили на десять лет тюрьмы

СИДНЕЙ, 21 мая. /ТАСС/. Обвиняемый в планировании теракта в Мельбурне в конце 2017 года Али Халиф Шир Али приговорен Верховным судом штата Виктория к десяти годам лишения свободы. Об этом в четверг сообщил телеканал SBS.

По его данным, Али Халиф Шир Али, брат совершившего нападение в Мельбурне в ноябре 2018 года террориста Хасана Халифа Шир Али, был признан виновным в планировании теракта и приговорен к десяти годам лишения свободы без права на досрочное освобождение в течение семи с половиной лет. "То, что вы планировали, было отвратительно. Это было злом", - отметил в своем приговоре судья Верховного суда Джон Чампион.

Али Халиф Шир Али находится под стражей с ноября 2017 года, когда полиция задержала его во время контртеррористического рейда в городе Верриби, штат Виктория. В ходе судебного заседания в мае 23-летний мужчина признался, что планировал совершить теракт в центре Мельбурна, захватить заложников и расстрелять прохожих, раскаялся в содеянном и принес извинения.

9 ноября в Мельбурне старший брат Али Халифа Шир Али направил автомобиль в здание торгового центра в деловом квартале города, после чего набросился с ножом на прибывших сотрудников полиции, выкрикивая религиозные лозунги. Во время нападения пострадали трое прохожих, один из которых позднее умер. Злоумышленник получил огнестрельное ранение и умер в больнице. Позднее полиция Австралии подтвердила, что нападавший Хасан Халиф Шир Али имел связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая взяла на себя ответственность за нападение.