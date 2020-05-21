СМИ: Ливийская национальная армия объявила о подготовке крупнейшей воздушной операции

ТАСС, 21 мая. Командующий ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) Сакр аль-Джаруши заявил о подготовке ЛНА к проведению крупнейшей воздушной операции в истории Ливии. Об этом в четверг сообщил новостной портал Afrigatenews.

"В ближайшее время вы станете свидетелями крупнейшей воздушной кампании в истории Ливии. Предстоящие часы станут крайне мучительными для безумца и его сторонников. Все объекты и интересы Турции во всех оккупированных [ливийских] городах являются законной мишенью для самолетов ливийской армии", - цитирует портал слова аль-Джаруши, полагая, что "безумцем" был назван президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сакр аль-Джаруши также призвал гражданское население держаться подальше от объектов, которые могут быть атакованы ЛНА, заверив, что для защиты ливийского народа будет сделано все возможное.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в конце ноября прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. Позднее ЛНА неоднократно обвиняла Анкару в поставках различных вооружений силам ПНС в обход международного эмбарго, а также в отправке им на подмогу сотен наемников из Сирии. Столичное правительство в свою очередь заявляет о том, что ЛНА пользуется активной поддержкой Египта, ОАЭ и ряда других стран, утверждая, что они также направляют в Ливию оружие, военных специалистов и наемников.