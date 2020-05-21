Власти Японии считают неизбежной вторую волну коронавируса в стране

ТОКИО, 21 мая. /ТАСС/. Вторая волна распространения коронавируса на территории Японии произойдет в любом случае, однако власти сделают все необходимое, для того чтобы масштабы этой волны были небольшими. Об этом в четверг заявил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

"Вторая волна обязательно произойдет. Но важно сделать все, чтобы размер этой волны был небольшим", - приводит его слова агентство Kyodo. Министр также подчеркнул, что власти страны сделают для этого все необходимое. Нисимура отметил, что правительство и соответствующие ведомства будут пристально следить за динамикой распространения нового коронавируса в тех регионах, где был снят режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в четверг Ясутоси Нисимура выразил уверенность, что ситуация с распространением коронавируса в западном японском регионе Кансай, куда в том числе входят густонаселенные префектуры Киото, Осака и Хёго, стабилизировалась, что делает уместным решение отменить там режим чрезвычайной ситуации. Ожидается, что решение о досрочном снятии режима ЧС в этих трех префектурах будет принято правительством страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ в течение дня.

Режим продолжит действовать в северной префектуре Хоккайдо, в Токио и соседних с ним префектурах Канагава, Тиба и Сайтама, которые формируют так называемую зону Большого Токио, Там пока не везде удалось добиться целевых показателей по снижению количества инфицированных. В частности, новые случаи заражения почти не фиксируются в префектурах Сайтама и Тиба, однако те тесно связаны с Токио в транспортном и экономическом плане, поэтому режим ЧС власти будут снимать только в отношении всего столичного региона в целом.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим ЧС, объявленный премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства расширил его на всю территорию страны, позднее режим был продлен до 31 мая.

Тем не менее, не дожидаясь этого срока, правительство на прошлой неделе объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. При этом пока он продолжает действовать в Токио, Канагаве, Сайтаме и Тибе, в западных Хёго, Киото и Осака, а также в северной Хоккайдо. Общее население этих регионов составляет почти 60 млн человек.

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,1 тыс., умерли более 780 человек. Свыше 12,9 тыс. человек выздоровели, порядка 214 пациентов находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.