Милош Земан считает необходимым сохранение в России монументов Чехословацкому корпусу

ПРАГА, 21 мая. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан считает необходимым сохранение и создание в РФ памятников солдатам Чехословацкого корпуса, павшим в годы Гражданской войны в России. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в четверг пражской газетой Mlada fronta dnes.

"Я об этом (сохранении и возведении памятников погибшим в Гражданскую войну чехам и словакам - прим. ТАСС) в России когда-то вел переговоры [с руководителями страны], и мне было обещано, что в таких местах, как, например, Самара и прочие, памятники будут восстановлены или созданы", - подчеркнул президент.

Чешские власти в последние годы неоднократно выражали обеспокоенность по поводу невыполнения муниципальными властями российских регионов, таких как Самара, российско-чешского межправительственного соглашения о взаимной охране военных захоронений. Земан выступил с призывом соблюсти принятые на себя обязательства по сохранению мест захоронений и памятников бойцам Чехословацкого корпуса, который в годы Первой мировой войны был сформирован из добровольцев в составе русской армии, а летом 1918 года оказался втянут в военные действия против РСФСР.

Отношения между РФ и Чехией обострились на фоне демонтажа властями района Прага-6 памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Разрешению проблем должны способствовать предстоящие консультации между МИД обеих стран, которые готовятся в соответствии со статьей 5 Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года.