Парламент Молдавии назначил выборы главы государства на 1 ноября

КИШИНЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Парламент Молдавии назначил всенародные выборы главы государства на 1 ноября 2020 года. Такое решение принято на состоявшемся в четверг заседании законодательного собрания по предложению президента Игоря Додона.

Ранее Додон, который по опросам является самым популярным политиком в стране, в интервью ТАСС не исключил, что будет баллотироваться на второй срок. Крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова уже заявила, что поддержит его кандидатуру. По тем же опросам, главным конкурентом Додона на этих выборах может стать лидер проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС), бывший премьер Майя Санду, которая проиграла ему во втором туре президентских выборов 2016 года.