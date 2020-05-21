Украина готовится предъявить России иск на миллионы долларов за инцидент с моряками

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Киев подаст в международный арбитраж иск с претензией на получение от России компенсации "материального и морального вреда", якобы нанесенного в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству "УНН", опубликованном в четверг.

"Значительной частью нашего иска является обоснование компенсации материального и морального вреда нашим морякам, которые незаконно удерживались на территории Российской Федерации в течение девяти месяцев. Речь идет также о компенсации Военно-морским силам Украины за те повреждения, которые были нанесены нашим кораблям во время их захвата, и потери из-за варварского обращение российской стороны с указанным имуществом. Кроме того, мы говорим о компенсации за потери, которые понесла украинская сторона из-за того, что некоторое время ВМС Украины не могли использовать три упомянутых корабля", - сообщил он. При этом Енин добавил, что размер компенсации, которая будет заявлена, составляет "несколько миллионов долларов". Более точную сумму он не озвучил, пояснив, что не имеет права разглашать детали дела.

Дипломат напомнил, что меморандум должен быть подан в арбитраж до 22 мая. "Мы требуем от международного арбитража принятия решения, которое бы обязало российскую сторону предоставить нам гарантии неповторения подобных инцидентов, поскольку речь идет об иммунитете военных кораблей", - отметил он.

По словам Енина, после подачи меморандума российская сторона будет иметь срок до 22 августа для передачи своих предварительных возражений относительно юрисдикции суда. Решение суда по юрисдикции может быть вынесено осенью 2021 года, слушания по существу могут начаться еще через год, а в середине 2023 года, считает замглавы МИД, решение может быть вынесено.

18 мая Енин сообщил, что Украина подготовила документы в международный арбитраж по инциденту в Керченском проливе и намерена их подать в положенный срок.

Инцидент в Керченском проливе и арбитраж

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы. Все 24 моряка возвратились на Украину в результате состоявшегося 7 сентября 2019 года между Москвой и Киевом взаимного освобождения и возвращения на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран.

Украина 16 сентября 2016 года инициировала спор с РФ в международном арбитраже, созданном при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге. По мнению украинской стороны, Россия нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах (то есть в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе), включая права на природные ресурсы. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб, российская сторона эти обвинения отвергает.

В марте международный арбитраж отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма в разбирательстве между РФ и Украиной. Арбитраж постановил, что не обладает юрисдикцией, чтобы выносить решение по этому вопросу.