Надзорный орган не нашел доказательств злоупотребления Джонсоном положением мэра Лондона

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Британский надзорный орган не обнаружил доказательств того, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон злоупотреблял служебным положением, когда был мэром Лондона. Результаты начатого в сентябре прошлого года предварительного расследования в отношении Джонсона обнародовало в четверг британское Независимое управление по надзору за действиями полиции (Independent Office for Police Conduct, IOPC).

"IOPC не будет проводить уголовное расследование в связи с озвученными в отношении Джонсона обвинениями в том, что он использовал свое положение мэра Лондона в целях получения выгод и преимуществ американской предпринимательницей Дженнифер Акури. Мы не обнаружили каких-либо доказательств того, что он влиял на решения о выделении грантов госпоже Акури или активно способствовал ее включению в состав торговых делегаций", - говорится в заявлении, распространенном полицейским регулятором. Представитель британского премьера приветствовал решение, назвав обвинения против премьер-министра "политически мотивированными".

IOPC не нашла оснований для проведения уголовного расследования, опросив свидетелей в Великобритании и за рубежом и изучив более 900 документов. При этом сотрудники надзорного органа указывают, что Джонсона и Акури связывали тесные отношения и "у них могла быть интимная связь". Однако даже при наличии такой связи Джонсон не нарушал положений этического кодекса Администрации Большого Лондона. При этом, как указывают в IOPC, тот факт, что Акури пользовалась явным дружеским расположением Джонсона, мог повлиять на решения, которые британские чиновники принимали в отношении ее бизнеса.

В четверг Лондонская ассамблея (выборный орган, призванный следить за работой столичного градоначальника) объявила о том, что возобновит свое расследование в отношении Джонсона. В IOPC признали, что, хотя политик и не нарушал буквы этического кодекса, его поведение могло быть отступлением от общих принципов документа. В надзорном органе считают, что Джонсону следовало сообщить о возможном конфликте интересов, вызванном его близостью с Акури. Решение о том, было ли в данном случае допущено нарушение, должна будет принять Администрация Большого Лондона, в состав которой входит Лондонская ассамблея.

В прошлом году газета The Sunday Times вызвала крупный политический скандал, сообщив, что Акури благодаря покровительству Джонсона в 2013-2014 годах получила около £126 тыс. ($155 тыс.) в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса, а также была включена в состав трех британских деловых делегаций. Сам Джонсон по этому поводу заявлял, что на посту мэра всегда действовал "в полном соответствии с правилами и без отступлений от нормальной практики", а Акури опровергла информацию о том, что была любовницей тогдашнего мэра Лондона, получая преференции для своего бизнеса.