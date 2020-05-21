Зеленский уполномочил замглавы МИД представлять позицию Украины в арбитраже против России

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, а также посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов уполномочены представлять Украину в делах против России в международном суде ООН и арбитражах. Соответствующее распоряжение в четверг подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Уполномочить заместителя министра иностранных дел Украины Енина Евгения Владимировича как агента Украины по делам Украины против Российской Федерации, которые рассматриваются международным судом ООН о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и арбитражными судами <...> относительно прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском заливе и относительно задержания украинских военно-морских судов и членов их экипажей, и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды Ченцова Всеволода Валерьевича как заместителя агента Украины осуществлять представительство Украины в указанных делах", - говорится в тексте распоряжения, обнародованного на официальном сайте офиса Зеленского.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что в четверг Киев планирует подать меморандум в международный арбитраж с целью получить компенсацию от России из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы. Все 24 моряка возвратились на Украину в результате состоявшегося 7 сентября 2019 года между Москвой и Киевом взаимного освобождения и возвращения на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран.