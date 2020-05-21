NYT: Трамп намерен 22 мая объявить о выходе США из Договора по открытому небу

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен в пятницу уведомить российские власти о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

По оценке газеты, выход США из ДОН может свидетельствовать о намерении американских властей отказаться от продления в 2021 году Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). При этом, как утверждает агентство Reuters, формально выход США из ДОН может состояться через шесть месяцев после объявления, что предусмотрено условиями договора. Официально в Белом доме информацию не комментируют.

Агентство Associated Press в свою очередь сообщило, что администрация Трампа в четверг уведомила международных партнеров о выходе из ДОН. По его данным, администрация американского лидера заявила, что намерена выйти из договора, поскольку, по мнению Вашингтона, Россия нарушает его. Кроме того, снимки, которые США получают во время полетов в рамках договора, могут быть получены быстрее и с наименьшими затратами с американских или коммерческих спутников.

Ранее о намерении США выйти из ДОН заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон). "Знаю, что администрация [США] заявляла в той или иной степени, что желает выйти из Договора по открытому небу", - сказал он, комментируя публикацию в газете Guardian, в которой говорилось, что и госсекретарь США Майкл Помпео, и шеф Пентагона Марк Эспер уже дали в ходе межведомственных консультаций в Вашингтоне согласие на выход из ДОН.

О рассмотрении американской администрацией во главе с республиканцем Дональдом Трампом идеи выхода из ДОН стало известно в октябре прошлого года от председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиота Энгела (демократ, от штата Нью-Йорк). Правительство США не отрицало достоверность данных, изложенных сначала Энгелом, а затем и рядом других видных американских законодателей.

О договоре

По оценке МИД России, разработанный при активном участии Москвы Договор по открытому небу является крупной мерой укрепления доверия и безопасности. Наряду с разработкой Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года, вступление в силу ДОН практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве.

В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально.