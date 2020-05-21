Захарова считает, что разобщение верующих на Балканах может привести к большим потрясениям

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Попытки внешнего воздействия с целью разобщить православных верующих на Балканах могут привести к большим потрясениям в регионе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"19 мая Госдепартамент США отметил, как они подчеркнули, важность соблюдения прав человека в религиозной сфере и поддержал жесткие действия черногорских властей [в отношении Сербской православной церкви (СПЦ)]. Как это сочетается, понять сложно? Подобные заявления, с нашей точки зрения, свидетельствуют о том, что церковную тематику рассматривают в Вашингтоне сугубо через призму геополитики, - отметила Захарова. - Налицо неприкрытое стремление внести раскол в православный мир, разрушить целостность духовного пространства на Балканах".

"Мы убеждены в необходимости решать все вопросы, все возникающие проблемы в рамках конструктивного диалога с соблюдением стандартов и зафиксированных в международных документах правил и норм при уважении законных прав канонической церкви и верующих, - сказала дипломат. - Пренебрежение их мнением, а также искусственное разобщение людей, верующих, тем более нечистоплотное внешнее вмешательство, чреваты большими проблемами и даже потрясениями, которые могут легко захлестнуть регион".

Она подчеркнула, что очередной всплеск напряженности в Черногории вызывает у России серьезную тревогу.

О ситуации с СПЦ

В ночь на 12 мая прокуратура Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия, а также священников епархии по обвинению в нарушении эпидемиологического режима. На следующий день по всей стране начались массовые акции протеста, которые закончились столкновениями со стражами порядка. Пострадали 26 сотрудников правоохранительных органов и трое граждан, включая семилетнего ребенка, 62 человека были задержаны.

Прихожане СПЦ в Черногории и до эпидемии коронавируса проводили массовые акции в знак протеста против притеснения. Поводом для недовольства стало принятие парламентом страны в ночь на 27 декабря 2019 года закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович. Джуканович обвиняет СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины. Именно в рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.