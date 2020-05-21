В ООН заявили, что завершение договоренностей РФ и США опасно началом гонки вооружений

ООН, 21 мая. /ТАСС/. Выход из действующих между Россией и США соглашений по контролю над вооружениями может привести к опасным последствиям. Об этом заявил в четверг официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе видеоконференции с журналистами, отвечая на вопрос о возможном выходе США из Договора по открытому небу.

"Мы обеспокоены эрозией российско-американского режима контроля над вооружениями, - подчеркнул он. - Расторжение таких договоренностей без какой-либо замены может привести к дестабилизирующим действиям, таким как начало новой гонки вооружений, ведущей к возможным просчетам".