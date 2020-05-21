{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В ООН заявили, что завершение договоренностей РФ и США опасно началом гонки вооружений

ООН, 21 мая. /ТАСС/. Выход из действующих между Россией и США соглашений по контролю над вооружениями может привести к опасным последствиям. Об этом заявил в четверг официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе видеоконференции с журналистами, отвечая на вопрос о возможном выходе США из Договора по открытому небу.

"Мы обеспокоены эрозией российско-американского режима контроля над вооружениями, - подчеркнул он. - Расторжение таких договоренностей без какой-либо замены может привести к дестабилизирующим действиям, таким как начало новой гонки вооружений, ведущей к возможным просчетам".

Теги
СШАРоссия
Трамп заявил, что США рассматривают планы проведения саммита G7 в Белом доме
Читать полностью