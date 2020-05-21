В США заявили о желании заключить соглашение по контролю над вооружениями с РФ и Китаем

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. США считают, что в новом соглашении с Россией по контролю над вооружениями необходимо участие Китая. С соответствующим заявлением выступил в четверг спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Переговоры по контролю над вооружениями скоро начнутся. Провели хороший разговор с заместителем министра иностранных дел России [Сергеем] Рябковым на прошлой неделе (8 мая - прим. ТАСС), - говорится в сообщении Биллингсли в Twitter. - Условились встретиться, обсудить общие обеспокоенности и задачи, а также начать переговоры как можно скорее. США хотят новое трехстороннее соглашение с улучшенными мерами проверки". "Китай должен быть частью этого, прекратить скрываться за Великой стеной секретности. <...> Никакого неконтролируемого наращивания ядерного потенциала", - отметил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил 19 мая, что РФ и США планируют провести видеоконференцию по вопросам стратегической стабильности. По словам главы российского дипведомства, ранее он с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео договорился установить контакты между Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

Рябков 11 мая заявил ТАСС, что Россия предлагает Соединенным Штатам продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) на пять лет, за это время можно будет выработать новый механизм.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.