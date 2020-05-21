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Выход США из Договора по открытому небу
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Решение о выходе США из ДОН вступит в силу через шесть месяцев

Госскретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон подаст официальное уведомление о выходе из договора 22 мая

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Решение о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы. Об этом говорится в распространенном в четверг Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Завтра [в пятницу] Соединенные Штаты представят депозитариям договора и всем другим государствам - участникам договора уведомление о своем решении выйти из Договора по открытому небу. Через шесть месяцев, начиная с завтрашнего дня, Соединенные Штаты больше не будут участником договора. Однако мы можем пересмотреть решение о нашем выходе, если Россия вернется к полному соблюдению договора", - сказал шеф американской дипломатии.

Помпео считает, что действия России "подорвали центральную функцию" Договора по открытому небу (ДОН) по укреплению доверия, а также привели к угрозе национальной безопасности США.

"По своей сути договор призван обеспечить всем подписавшим его сторонам более высокий уровень транспарентности, взаимопонимания и сотрудничества, независимо от их [территориальных] размеров. Однако реализация и нарушение Россией ДОН подорвали эту центральную функцию договора по укреплению доверия и, по сути, способствовали росту недоверия и угрозы нашей национальной безопасности, сделав дальнейшее участие США неприемлемым", - полагает шеф американской дипломатии. Помпео заявил, что США могут пересмотреть решение о выходе из ДОН, "если РФ вернется к его полному соблюдению".

Помпео заявил, что США по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует их собственной безопасности и безопасности их партнеров.

"Мы по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует обеспечению безопасности США, наших союзников и партнеров, который является проверяемым и имеет обязательную силу, который включает партнеров, ответственно соблюдающих свои обязательства. Однако мы не можем оставаться в соглашениях о контроле над вооружениями, которые нарушаются другой стороной и которые активно используются не для поддержки, а скорее для подрыва международного мира и безопасности", - считает шеф американской дипломатии.

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Выход США из Договора по открытому небу
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