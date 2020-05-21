Решение о выходе США из ДОН вступит в силу через шесть месяцев

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Решение о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы. Об этом говорится в распространенном в четверг Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Завтра [в пятницу] Соединенные Штаты представят депозитариям договора и всем другим государствам - участникам договора уведомление о своем решении выйти из Договора по открытому небу. Через шесть месяцев, начиная с завтрашнего дня, Соединенные Штаты больше не будут участником договора. Однако мы можем пересмотреть решение о нашем выходе, если Россия вернется к полному соблюдению договора", - сказал шеф американской дипломатии.

Помпео считает, что действия России "подорвали центральную функцию" Договора по открытому небу (ДОН) по укреплению доверия, а также привели к угрозе национальной безопасности США.

"По своей сути договор призван обеспечить всем подписавшим его сторонам более высокий уровень транспарентности, взаимопонимания и сотрудничества, независимо от их [территориальных] размеров. Однако реализация и нарушение Россией ДОН подорвали эту центральную функцию договора по укреплению доверия и, по сути, способствовали росту недоверия и угрозы нашей национальной безопасности, сделав дальнейшее участие США неприемлемым", - полагает шеф американской дипломатии. Помпео заявил, что США могут пересмотреть решение о выходе из ДОН, "если РФ вернется к его полному соблюдению".

Помпео заявил, что США по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует их собственной безопасности и безопасности их партнеров.

"Мы по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует обеспечению безопасности США, наших союзников и партнеров, который является проверяемым и имеет обязательную силу, который включает партнеров, ответственно соблюдающих свои обязательства. Однако мы не можем оставаться в соглашениях о контроле над вооружениями, которые нарушаются другой стороной и которые активно используются не для поддержки, а скорее для подрыва международного мира и безопасности", - считает шеф американской дипломатии.

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.