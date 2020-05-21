Выход США из Договора по открытому небу. Главное

Трамп заявил, что выход связан с несоблюдением договора Россией. В то же время президент США отметил, что это хороший шанс достичь нового соглашения.

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что 22 мая Вашингтон подаст официальное уведомление о выходе из ДОН, а через шесть месяцев решение вступит в силу. Однако США могут пересмотреть свои действия, "если РФ вернется к его полному соблюдению", отметил он.