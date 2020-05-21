Выход США из Договора по открытому небу. Главное

21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу (ДОН).
Шанс на новое соглашение
Трамп заявил, что выход связан с несоблюдением договора Россией. В то же время президент США отметил, что это хороший шанс достичь нового соглашения.
Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что 22 мая Вашингтон подаст официальное уведомление о выходе из ДОН, а через шесть месяцев решение вступит в силу. Однако США могут пересмотреть свои действия, "если РФ вернется к его полному соблюдению", отметил он.
Реакция России
Официальный представитель МИД РФ заявила, что у России также есть конкретные и давно сформулированные претензии к США по исполнению Договора.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что у России уже есть план реагирования. И при ответе Москва будет руководствоваться интересами национальной безопасности.
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков назвал абсолютно безосновательными попытки Вашингтона представить выход из договора как реакцию на нарушения со стороны Москвы.
Обеспокоенность в ООН и США
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что расторжение действующих соглашений между РФ и США по контролю над вооружениями может привести к опасным последствиям, например, к гонке вооружений.
Американские конгрессмены Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон) и Джеймс Купер (демократ, от штата Теннесси) назвали решение выйти из ДОН пощечиной союзникам США в Европе.
После заявления Трампа сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта (оба демократы) внесли законопроект, запрещающий президенту страны выходить из международных договоров без разрешения Конгресса США.
Как сообщил источник, 22 мая пройдет экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов.
История вопроса
ДОН был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Документ был разработан при активном участии Москвы. К настоящему моменту к нему присоединились 34 государства.
Договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий.
В 2017 году Вашингтон объявил о введении ограничений в отношении российских наблюдательных полетов. Москва вскоре ответила зеркально.