В Конгресс внесен законопроект о запрете выхода из договоров без одобрения законодателей

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта (оба демократы) внесли законопроект, запрещающий президенту страны выходить из международных договоров без разрешения Конгресса США. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении законодателей.

"Сенатор Марки и конгрессмен Панетта представили проект Закона о предотвращении подрывающих безопасность действий без одобрения [Конгресса] (Preventing Actions Undermining Security without Endorsement Act), который не позволит президенту США выходить из международных договоров без одобрения Конгресса, - отмечается в тексте. - Закон установит роль Конгресса в одобрении выхода из любого договора или прекращения его действия по рекомендации Сената". "Выход из Договора по открытому небу или прекращение его действия лишает союзников и партнеров США выгод от проведения наблюдательных миссий над территорией России", - говорится в заявлении.

По словам законодателей, президент США Дональд Трамп, объявив о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу (ДОН), нарушил положения военного бюджета на 2020 финансовый год (начался 1 октября 2019 года). Документ предусматривает уведомление Конгресса администрацией за 120 дней до предполагаемого выхода из ДОН или Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Марки и Панетта не скрывают, что инициатива касается и ДСНВ.

Как указывается в заявлении главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиота Энгела (демократ от штата Нью-Йорк), главы Пентагона и Госдепартамента не направляли законодателям уведомления касательно выхода из ДОН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления американской стороны о наличии претензий к России по исполнению договора заявила, что Россия имеет ряд конкретных и давно сформулированных претензий к США по исполнению ДОН.