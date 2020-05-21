Задержанный в Венесуэле наемник считает, что план свержения Мадуро провалился из-за Гуайдо

ГАВАНА, 21 мая. /ТАСС/. Один из задержанных в Венесуэле наемников Люк Александр Денман заявил, что лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо дезориентировал участников операции по свержению президента страны Николаса Мадуро, что стало одной из причин ее провала. Видео допроса транслировалось в четверг по государственному телевидению республики.

"Если кто и принимал неправильные решения, то это господин Гуайдо. <...> Silvercorp (американская охранная фирма - прим. ТАСС), как и многие другие, была дезориентирована Хуаном Гуайдо", - заявил Денман. Наемник отметил, что за операцию ему должны были заплатить "несколько миллионов долларов".

Ранее газета The Washington Post сообщила, что в октябре 2019 года венесуэльская оппозиция заключила контракт общей стоимостью $213 млн с американской охранной фирмой Silvercorp на свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Венесуэльские власти 3 мая сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента Николаса Мадуро. Среди задержанных были двое граждан США. В эфире государственного телевидения венесуэльский лидер продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.