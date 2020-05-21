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Выход США из Договора по открытому небу
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Источник: экстренное заседание Совета НАТО пройдет 22 мая в связи с выходом США из ДОН

Дипломат отметил, что на встрече "будут рассматриваться последствия этого решения для европейской и евроатлантической безопасности и режима контроля над обычными вооружениями"

БРЮССЕЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов "созвано в пятницу в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу". Об этом сообщил ТАСС в четверг дипломатический источник в Брюсселе. Штаб-квартира НАТО пока официально не подтвердила проведение этой встречи.

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"Союзники проведут экстренное заседание Североатлантического совета на уровне послов в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу", - заявил он. Дипломат отметил, что на встрече "будут рассматриваться последствия этого решения для европейской и евроатлантической безопасности и режима контроля над обычными вооружениями".

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в письменном заявлении, что 22 мая США уведомят страны - участницы договора о своем выходе из него. Фактически Вашингтон перестанет выполнять свои обязательства по этому договору ровно через шесть месяцев после уведомления о своем выходе из него, что соответствует юридической процедуре выхода из ДОН.

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СШАВыход США из Договора по открытому небу
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