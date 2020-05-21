Швеция надеется, что США пересмотрят решение о выходе из Договора по открытому небу

СТОКГОЛЬМ, 21 мая. /ТАСС/. Швеция сожалеет о том, что США выходят из Договора по открытому небу (ДОН), и надеется на пересмотр этого решения. Об этом в четверг сообщила в своем Twitter министр иностранных дел королевства Анн Линде.

"Швеция сожалеет о том, что США объявили о своем намерении выйти из ДОН, который играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе. Швеция будет и впредь поощрять полное соблюдение [договора] со стороны всех членов и надеется, что США пересмотрят свое решение", - отметила она.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США по данному договору, которые ранее уже высказывались. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.