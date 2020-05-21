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Выход США из Договора по открытому небу

Швеция надеется, что США пересмотрят решение о выходе из Договора по открытому небу

Глава МИД королевства Анн Линде заявила, что этот договор играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе

СТОКГОЛЬМ, 21 мая. /ТАСС/. Швеция сожалеет о том, что США выходят из Договора по открытому небу (ДОН), и надеется на пересмотр этого решения. Об этом в четверг сообщила в своем Twitter министр иностранных дел королевства Анн Линде.

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"Швеция сожалеет о том, что США объявили о своем намерении выйти из ДОН, который играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе. Швеция будет и впредь поощрять полное соблюдение [договора] со стороны всех членов и надеется, что США пересмотрят свое решение", - отметила она.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США по данному договору, которые ранее уже высказывались. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.

Теги
ШвецияСШАВыход США из Договора по открытому небу
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