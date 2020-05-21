СМИ: ЛНА заявила, что сбила турецкий беспилотник к югу от Триполи

КАИР, 21 мая. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сбила в четверг к югу от Триполи турецкий беспилотник. Об этом говорится в заявлении армейского командования, которое приводит новостной портал Afrigate News.

Как отмечается, расчеты противовоздушной обороны ЛНА уничтожили принадлежащий силам Правительства национального согласия (ПНС) летательный аппарат, когда он пытался атаковать позиции армейских подразделений в районе города Тархуна в 80 км от столицы. Ранее в армии неоднократно сообщали о сбитых беспилотниках турецкого производства.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

В начале текущей недели формированиям ПНС при активной поддержке турецкой беспилотной авиации удалось выбить армию со стратегической авиабазы Эль-Ватыя (100 км юго-западнее Триполи). Вслед за этим они начали готовить наступление на Тархуну и, как сообщалось, подвергли этот город в четверг утром массированным обстрелам из систем залпового огня.

Между тем во вторник силы Хафтара в одностороннем порядке объявили по случаю наступления праздника розговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов) о временном прекращении огня и отводе войск по всем фронтам в столице на расстояние 2 - 3 км. Несмотря на это, столкновения не прекращались, а минувшим днем командование армии сообщило о подготовке крупнейшей в истории Ливии воздушной операции против, как заявлялось, турецких войск в стране и их сторонников.