В ФБР заявили, что стрельба у базы ВМС в Техасе связана с терроризмом

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Стрельба, которая была открыта в четверг рядом с базой ВМС США в американском городе Корпус-Кристи (штат Техас) имеет отношение к терроризму. Об этом заявила официальный представитель ФБР США Лия Гривс на пресс-конференции, которую транслировал местный филиал телеканала Эн-би-си.

"Мы установили, что произошедшее сегодня на базе ВМС в городе Корпус-Кристи имеет отношение к терроризму", - сказала она. Гривс не пояснила, как следователи пришли к такому выводу. Как она добавила, власти разыскивают некое лицо, которое может быть связано с человеком, открывшим огонь.

При стрельбе у КПП на территории базы был ранен военнослужащий ВМС США. Первоначально его госпитализировали, однако сейчас уже выписали. Личность человека, который открыл огонь, не раскрывается. Он был убит.

На базе проходят подготовку пилоты ВМС США.