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Саакашвили рассказал, в чем состоит проблема Украины

По словам главы исполнительного комитета реформ страны, проблемы Украины заключаются в отсутствии государственного управления
Глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили PA-EFE/Remko de Waal
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Глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили
© PA-EFE/Remko de Waal

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Проблема Украины состоит не столько в управлении ее внутренними процессами из-за рубежа, сколько в отсутствии всякого управления. Об этом, комментируя скандал с "пленками Порошенко и Байдена", заявил в пятницу глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.

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"Проблема Украины не во внешнем управлении или присутствии внешнего управления, проблема Украины в отсутствии всякого управления. В первую очередь там, где оно должно быть, - государственного управления", - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1" по поводу скандала с аудиозаписями.

Внефракционный депутат Рады Андрей Деркач во вторник на пресс-конференции обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший вице-президент США Джозеф Байден и экс-глава Госдепа Джон Керри обсуждают внутреннюю политику Украины. Депутат заявил, что одной из тем разговоров, которые состоялись якобы в конце 2015 года и в 2016 году, стало предоставление американской стороной "$1 млрд в обмен на сохранение схем работы компании Burisma", которую связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером.

Записи содержат также и другие сведения, которые говорят о вмешательстве американских политиков в дела Украины. В частности, Байден советует провести национализацию Приватбанка, пока в США не пришел к власти Дональд Трамп. Порошенко также отчитывается о повышении тарифов для населения и реформировании госпредприятий.

Эти записи, по словам Деркача, переданы в офис генерального прокурора для расследования факта возможной госизмены со стороны бывшего главы украинского государства.

Теги
УкраинаСШАПорошенко, Петр АлексеевичБайден, Джозеф (Джо)Саакашвили, Михаил Николаевич
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