Байден попросил Клобушар пройти проверку для выдвижения кандидатом на пост вице-президента

ТАСС, 22 мая. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в США выборах главы государства, обратился с просьбой к сенатору от Миннесоты Эми Клобушар пройти проверку для того, чтобы баллотироваться на пост вице-президента страны. Об этом в четверг сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Проверка будущего кандидата на пост американского вице-президента, отмечает телеканал, касается налоговых деклараций, публичных выступлений, а также наличия в прошлом у претендента компрометирующих его событий. Согласно информации CBS, данную работу будет выполнять специально отобранная группа доверенных лиц Байдена.

3 марта Клобушар совместно с бывшим мэром города Саут-Бенд (штат Индиана) Питом Буттеджаджом и конгрессменом от Техаса Бето О'Рурком, которые также прекратили борьбу за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года, выступили с заявлением в поддержку предвыборной кампании бывшего вице-президента.

Ранее Байден не раз говорил о том, что намерен в случае победы на выборах, которые состоятся 3 ноября текущего года, назначить на должность вице-президента женщину. "Прямо сейчас есть несколько женщин, которые готовы стать президентом хоть завтра. Я выберу женщину на должность своего вице-президента", - отмечал Байден, который занимал пост вице-президента в администрации бывшего хозяина Белого дома Барака Обамы (2009-2017).