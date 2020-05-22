Пентагон снял запрет на призыв на службу выздоровевших от коронавируса

ТАСС, 22 мая. Министерство обороны США сняло запрет на призыв на службу американцев, которые были выписаны из больниц после перенесенного заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом, как в четверг передает газета Stars and Stripes, заявил заместитель главы Пентагона по вопросам персонала Мэттью Донован.

"Я отменил его", - отметил Донован, имея ввиду указ от 6 мая о приостановке привлечения на службу новобранцев, которые были госпитализированы в связи с заражением коронавирусом. Он также уточнил, что отмена указа связана со сложностью в интерпретации повода для госпитализации, в связи с чем люди, которые попали в больницу с тяжелыми осложнениями по-прежнему смогут претендовать на отсрочку от службы.

"Понятие "госпитализация" может быть использовано в отношении случаев, когда врач оставляет пациента на ночь [в больнице] для наблюдения или когда больной находится три недели в медикаментозной коме, - объяснил Донован. - Поэтому каждый случай должен рассматриваться в индивидуальном порядке".

Донован добавил, что запрет на призыв на службу граждан, у которых наблюдаются симптомы коронавируса или тест на него дал положительный результат, сохраняется.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,56 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 93 тыс. человек.