Китай усовершенствует механизмы обеспечения нацбезопасности в Гонконге и Макао

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Центральное правительство КНР намерено оптимизировать правовые механизмы и законодательство для обеспечения национальной безопасности в Гонконге и Макао. Об этом говорится в докладе, опубликованном в пятницу на 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва.

"Мы будем всесторонне и четко придерживаться курса "одна страна - две системы", ориентированного на высокую степень самоуправления по принципу "Сянганом (китайское название Гонконга - прим. ТАСС) управляют сами сянганцы", "Аомэнем (Макао) управляют сами аомэньцы", формировать и совершенствовать правовые институты защиты национальной безопасности в особых административных районах и соответствующие механизмы их применения, реализовать конституционную ответственность их администраций", - отмечается в документе.

Также в докладе подчеркивается, что центральное правительство окажет поддержку двум регионам в стимулировании экономического развития и повышения уровня жизни населения.

Реформа вооруженных сил

Правительство КНР намерено углубить реформу Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и ускорить программу перевооружения ВС. "Следует углублять реформу в области национальной обороны и вооруженных сил, наращивать потенциал тылового обеспечения и перевооружения армии, продвигать инновационное развитие оборонной науки и техники", - говорится в документе.

"Требуется неуклонно сохранять абсолютное руководство НОАК со стороны КПК, строго блюсти институт ответственности председателя Центрального Военного Совета. Решительно отстаивать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая", - подчеркивается в докладе.