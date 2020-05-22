Боевики в лагере Рукбан беспричинно убивают беженцев

ПАЛЬМИРА /Сирия/, 22 мая. /ТАСС/. Выбравшиеся из лагеря Рукбан беженцы, жившие в Пальмире, вернулись в свой город и рассказали журналистам, насколько низко ценится человеческая жизнь в лагере, фактически находящемся под контролем боевиков.

Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа (на границе Сирии с Иорданией), которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.

"Американцы стояли на базе Эт-Танф. Сам я американцев не видел. Боевики работают на американцев. Я помню случай: двое маленьких детей обожглись, играя у печи. Мы хотели показать их медикам. Два дня нас никуда не выпускали. Дети умерли у нас на руках", - сказал Халед Рашид, который провел какое-то время в Рукбане.

Он рассказал, что в лагере было очень трудно достать еду или воду, в то время как боевики даже лекарства получают бесплатно. Рашид работал в лагере: копал ямы, разгружал овощи и фрукты, чтобы хоть как-то прокормить свою семью. Он рассказал, что передвигаться по лагерю было небезопасно: боевики могли без причины убить беженца даже в тот момент, когда он шел за водой.

Другой выбравшийся из Рукбана беженец - Мхаммад Абдулла - сравнил свою жизнь там со "страшными издевательствами". Он рассказал, что в лагере все очень дорого, в том числе продукты питания. При этом он говорит, что видел машины гуманитарной помощи, но до Рукбана они никогда не добирались.

"Лепешка стоит тысячу фунтов, килограмм помидоров - 700 фунтов <...> Чтобы уехать из лагеря, нужно заплатить очень большую сумму - 300 тыс. Я не мог заплатить. Я заплатил 30 тыс. и вышел. У меня нет слов, чтобы что-то сказать про этих людей. Бог все видит. В лагере 70 тыс. человек. Я был там четыре года. Вышел год назад. Видел американцев, они проезжали мимо лагеря", - пояснил Абдулла.