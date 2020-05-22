Китай в 2020 году увеличит оборонный бюджет до $178,8 млрд

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Власти Китая намерены в 2020 году увеличить расходы на национальную оборону на 6,6%, до 1,27 трлн юаней (около $178,8 млрд). Как следует из распространенного в пятницу на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва проекте бюджета страны на 2020 год, темпы роста стали самыми низкими почти за 30 лет.

"Расходы на национальную оборону [составят] 1 268 млрд юаней с приростом на 6,6%; расходы на обеспечение общественной безопасности - 183 272 млрд юаней (около $25,9 млрд) с увеличением на 0,7%", - указывается в документе.

Темпы увеличения расходов на оборону снизились по сравнению с 2019 годом, когда они составили 7,5%. Нынешний показатель - 6,6% - является самым низким с 1991 года.

Накануне открытия сессии официальный представитель 3-й сессии ВСНП 13-го созыва Чжан Есуй опроверг существование в стране скрытой части оборонного бюджета. "Китай передает в ООН доклады о своих военных расходах с 2007 года. Откуда деньги, куда они уходят, там все абсолютно ясно. Не существует никаких скрытых военных расходов", - указал он.

Военный бюджет Китая

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), Китай занимает второе место в мире по объему расходов на оборону после США (около $686 млрд в 2020 году). По оценке СИПРИ, военный бюджет Китая в 2019 году составил 14% от общемирового показателя и уступает только доле США (38%).

По официальным данным, в 2017 году оборонный бюджет Китая был увеличен на 7% и впервые в истории преодолел отметку в 1 трлн юаней, достигнув 1,044 трлн юаней (около $151,97 млрд по курсу на момент публикации данных). В 2018 году власти КНР увеличили расходы на национальную оборону на 8,1%, до 1,11 трлн юаней (около $175 млрд). В прошлом году оборонный бюджет был увеличен на 7,5%, до 1,19 трлн юаней (около $177,61 млрд).

Многие международные организации, в том числе СИПРИ, полагают, что Китай существенно занижает официальные данные о военном бюджете, а его реальные расходы на оборону могут быть выше на 25-50%. По мнению военных аналитиков, публикуемые данные не включают в себя несколько очень объемных по финансированию статей: затраты на стратегические силы, оборонные научно-технические разработки, импорт иностранных вооружений, Народную вооруженную полицию (аналог внутренних войск) и другие полувоенные вооруженные формирования. Также не учитываются расходы провинциальных властей на военные нужды.

Реформа вооруженных сил

Правительство КНР намерено углубить реформу Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и ускорить программу перевооружения ВС. "Следует углублять реформу в области национальной обороны и вооруженных сил, наращивать потенциал тылового обеспечения и перевооружения армии, продвигать инновационное развитие оборонной науки и техники", - говорится в документе.

"Требуется неуклонно сохранять абсолютное руководство НОАК со стороны КПК, строго блюсти институт ответственности председателя Центрального Военного Совета. Решительно отстаивать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая", - подчеркивается в докладе.