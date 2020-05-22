Сеул следит за КНДР на фоне новостей о длительном отсутствии Ким Чен Ына на публике

ТАСС, 22 мая. Южнокорейские власти внимательно следят за новостями о местонахождении председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына на фоне отсутствия информации о его публичных выходах в последнее время. Об этом, как передает в пятницу агентство Yonhap, сообщил на брифинге в Сеуле представитель Министерства объединения Республики Корея.

Как отмечает агентство, Ким Чен Ын, появившись на публике 1 мая после продолжительного отсутствия, вновь вышел из поля зрения международной общественности и не появлялся на публичных мероприятиях уже три недели. Это вызвало новую волну спекуляций на тему местонахождения северокорейского лидера, указывает Yonhap.

"Соответствующие органы внимательно следят [за развитием ситуации]", - заявил представитель министерства объединения в ответ на вопрос о местонахождении Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын 11 апреля провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики, после чего вплоть до 1 мая в СМИ КНДР не было сообщений о его появлении на официальных мероприятиях. Отсутствие председателя Госсовета КНДР на ежегодной сессии Верховного народного собрания (ВНС) 12 апреля и церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля породило появление в западных и южнокорейских СМИ утверждений о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына и о якобы перенесенной им операции.