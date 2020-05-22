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Япония примет участие в совместных с США учениях RIMPAC, несмотря на пандемию

Они состоятся у побережья Гавайев с 17 по 31 августа

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. ВМС Японии намерены принять участие в совместных с США военно-морских учениях RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise, "Тихоокеанское кольцо"), которые состоятся в августе у побережья Гавайев. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр обороны Таро Коно.

"Мы ожидаем, что ВМС Японии примут участие в учениях RIMPAC, - сказал глава ведомства. - С точки зрения предотвращения заражений новым коронавирусом лучше не создавать условий для контактов между людьми. Но я не считаю, что военные учения боевых кораблей связаны с подобным риском".

По данным Тихоокеанского флота ВМС США, учения состоятся с 17 по 31 августа. Они проходят в акватории Тихого океана с 1971 года, как правило, один раз в два года. Постоянными участниками RIMPAC являются США, Канада и Австралия. В 1980 году к маневрам присоединилась Японии, в 1990 году - Республика Корея.

 

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