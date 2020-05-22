Абэ отказался уходить в отставку, несмотря на скандал вокруг прокурора Токио

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что не намерен оставлять свою должность, несмотря на скандальную отставку прокурора Токио Хирому Курокавы. Соответствующее заявление глава правительства сделал в пятницу во время заседания профильного комитета нижней палаты японского парламента.

"На меня возложена миссия предотвратить распространение нового коронавируса, защитить жизнь и здоровье граждан, а также обеспечить непрерывность работы компаний", - отметил Абэ.

Ранее во время заседания оппозиционные депутаты парламента Японии раскритиковали главу правительства, заявив, что "премьер Абэ и министр [юстиции Масако] Мори не понесли никакой ответственности" за действия прокурора.

Курокава подал в отставку 21 мая, кабинет министров Японии утвердил ее в пятницу. Причиной его ухода стал скандал из-за азартных игр на деньги в период действия общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. Отмечалось, что прокурор 1 и 13 мая посещал квартиру журналиста газеты Sankei в Токио, где они играли в маджонг на деньги. Также в игре участвовал корреспондент газеты Asahi и еще один сотрудник Sankei. Каждый раз прокурора отвозили домой на арендованном автомобиле. Информацию об этом опубликовал еженедельник Shukan Bunshun.

В результате поведение токийского прокурора вызвало острую критику со стороны общественности и оппозиционных партий. Отмечается, что особое недовольство вызвал тот факт, что 63-летний Курокава имеет близкие связи с премьером Абэ.