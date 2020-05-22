Порошенко вызвали на допрос по делу о контрабанде картин

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко в срочном порядке вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

"Государственным бюро расследований в установленном законом порядке доведено до гражданина Порошенко П.А. о необходимости явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств", - сказано в сообщении, которое обозначено как срочное. При этом опубликована сама повестка, а также уточняется, что допрос Порошенко в качестве свидетеля запланирован на 11:00 26 мая.

Согласно сообщению, бывший глава государства будет допрошен в рамках дела, "в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".

В ГБР напомнили, что, помимо этого, Порошенко проходит по ряду других уголовных дел как свидетель.

На днях офис генерального прокурора Украины, согласно информации издания "Украинская правда", начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко после обнародования записей возможных его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри. Дело возбудили после того, как на пресс-конференции депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Порошенко, Байден и Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Сам Порошенко заявил, что записи являются подделкой и масштабной спецоперацией "пятой колонны" против Украины, которая через втягивание в предвыборную борьбу в Америке пытается подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.