В МИД КНР заявили, что выход США из ДОН негативно отразится на безопасности регионов

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Односторонний выход США из Договора по открытому небу (ДОН) негативно скажется на безопасности и стабильности отдельных регионов. Такое мнение высказал в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Подобные меры негативно отразятся на безопасности и стабильности отдельных регионов, - сказал он на регулярном брифинге. - Мы выражаем глубокое разочарование по данному поводу".

По словам дипломата, планы Вашингтона по выходу из ДОН, как и "склонность американской стороны предпринимать однобокие меры", свидетельствуют лишь об изживших себя взглядах руководства Соединенных Штатов, "продолжающего мыслить понятиями времен холодной войны". "Это свидетельствует, что США отказываются от своих международных обязательств", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения.