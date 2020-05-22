На Украине отсрочили строительство "Стены" на границе с Россией до 2025 года

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Украина перенесла на 2025 год завершение проекта по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на российско-украинской границе под названием "Стена". Об этом сообщили в Государственной пограничной службе страны.

"Реализацию проекта "Стена" планируется перенести еще на четыре года и завершить до 2025 года", - говорится в ответе погранслужбы на запрос украинской общественной организации StateWatch.

Необходимость продления сроков выполнения плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы пограничники пояснили "сокращением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг".

Проект "Стена" бывший премьер-министр Арсений Яценюк представил в 2014 году как линию фортификационных сооружений на границе с Россией протяженностью две тысячи километров. Планировалось, что работы будут завершены за шесть месяцев, однако сроки продлили сначала на 2018 год, затем - до 2021. По состоянию на середину 2019 года, по данным пограничников, работы, предусмотренные проектом,были выполнены лишь на 30%. Общая ожидаемая стоимость проекта составит 4,1 млрд гривен (около $153 млн по текущему курсу).

В марте 2016 года следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) возбудили уголовное дело по факту хищения 16,7 млн гривен (около $623 тыс. по текущему курсу) при реализации проекта "Стена". В 2017 году были задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к коррупционной схеме. По версии следствия, ряд чиновников Погранслужбы Украины и представителей бизнеса завышали объемы фактически выполненных работ по сравнению с указанным в документах, а также привлекали фиктивные компании для вывода средств, выделенных на строительство. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись. В настоящее время это дело находится на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда Украины.